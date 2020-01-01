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الجيش الإسرائيلي يواصل البحث عن جندي مفقود منذ الامس بالقدس

الخميس 12 نوفمبر 2020 09:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يواصل البحث عن جندي مفقود منذ الامس بالقدس



القدس المحتلة / سما /

يواصل الجيش الإسرائيلي، منذ ساعات الصباح، عمليات البحث عن جندي إسرائيلي، مفقود منذ الأمس، في مدينة القدس، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية. 
 
وذكرت القناة الـ12 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش يواصل البحث عن الجندي "شاجي بن دافيد" من مدينة القدس، والمفقود منذ الأمس. 
 
وقالت القناة، إن الجندي خرج بالأمس من قاعدته العسكرية "عنتوت" في مدينة بالقدس، ولم يعد للبيت حتى الآن، وعائلته توجهت للشرطة للعثور عليه.
 
ولفتت القناة العبرية، الى أن الجندي شوهد آخر مرة، قرب حاجز "حزما" شمالي مدينة القدس، وهناك يكثف الجيش عمليات البحث عنه. 
 
وأشارت القناة، الى أن قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي، يجرون عمليات بحث واسعة عن الجندي، ويتم فحص كافة الاحتمالات لفقدانه.

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