غزة : نجاة طفل بأعجوبة بعد إصابة رأسه بسكين

غزة / سما /

تمكن فريق طبي في مجمع ناصر الطبي بمنطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، من إنقاذ حياة الطفل (ع. م)، بعد أن اخترقت سكين رأسه، تسببت بجرح غائر استدعى نقله للمستشفى بحالة خطيرة.

وفور وصول الطفل إلى قسم الطوارئ في مجمع ناصر الطبي، جرى استدعاء أطباء جراحة المخ والأعصاب للتعامل مع الحالة وتقييم وضعها الصحي.

وأوضح الدكتور نضال أبو هدروس استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بالمجمع، أن التصوير المقطعي لمنطقة الرأس أظهرت اختراق السكين لمنطقة الجلد خلف الأذن اليمنى وجدار الجمجمة للمريض، حيث أصابت أحد الأوعية الدموية الكبرى المسؤولة عن تصريف معظم الدم في منطقة الدماغ.

وبين أن أن هذه الحالات تعتبر بالغة الخطورة، إذ أنه وأثناء إجراء عمليات مماثلة قد لا يمكن السيطرة على النزيف الحاد عند نزع السكين من رأس المريض، وفي نفس الوقت لا بد من إزالتها رغم خطورة العملية على حياة الطفل.

وأكد أبو هدروس أنه قد تم شرح الحالة الصحية لأهل الطفل وأن نسبة حدوث وفاة قد يصل إلى 50%، وأننا نعمل بالنسبة الأخرى للنجاح لإنقاذ حياة الطفل، مشيرًا إلى أنه جرى تجهيز طاقم طبي وغرفة العمليات على وجه السرعة وتحضير وحدات دم لتعويض النزيف المحتمل أثناء العملية وتم تخدير المريض وإدخاله إلى غرفة العمليات.

واستغرقت العملية ساعة كاملة تم فيها إزالة السكين والسيطرة بصعوبة على نزيف الوعاء الدموي الذي كان حادًا كما كان متوقع، حيث احتاج الطفل إلى 3 وحدات دم وهي كمية كبيرة قد يحتاجها طفل بعمره، وتم إغلاق الجرح حيث مكث 24 ساعة في العناية المركزة بعد العملية، وتم رفع جهاز التنفس الصناعي عنه.

وأشار الطبيب، إلى أن الطفل في حالة تحسن مستمر وهو بصحة جيدة تحت ملاحظة قسم جراحة المخ والأعصاب.