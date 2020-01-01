رام الله / سما /

تصدرت فعاليات احياء الذكرى الـ 16 لاستشهاد القائد ياسر عرفات، عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الخميس.

كما أبرزت تلك الصحف تشييع جثمان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية المناضل صائب عريقات إلى مثواه الأخير.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- بمشاركة الرئيس: تشييع جثمان المناضل عريقات من مقر الرئاسة قبل مواراته الثرى في أريحا

- الرئيس يتلقى مزيدا من الاتصالات وبرقيات التعازي برحيل المناضل عريقات

- نيابة عن الرئيس: اشتية يضع إكليلا من الزهور على ضريح الشهيد ياسر عرفات

- أبو ردينة ردا على غانتس: مستعدون للعودة إلى المفاوضات على أساس الشرعي الدولية

- الرئيس يعزي بوفاة رئيس الوزراء البحريني

- احياء الذكرى السادسة عشرة لاستشهاد الرمز أبو عمار

- الاحتلال يهدم بناية في حي الطور ويوقع إصابات في البيرة ومخيم الفوار وبيت لحم

- الاحتلال "يشرعن" 1700 وحدة استيطانية بالضفة

- 5 وفيات و 643 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

* "الأيام":

- وداع رسمي وشعبي مهيب وحزين لعريقات قبل مواراة جثمانه مثواه الأخير في أريحا

- إصابات في مواجهات ذكرى استشهاد عرفات وهدم بناية قيد الإنشاء في حي الطور القدسي

- القبض على شخصين بحوزتهما 40 ألف شيقل مزيقة في رام الله

- تمديد فترة اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

- الاحتلال "يشرعن" 1700 وحدة استيطانية بالضفة

- الاحتلال يمنع سكان القدس ومواطني 48 من دخول مناطق السلطة لمدة شهر

- نقل جثمان الشهيد أبو وعر لمعهد "أبو كبير" والأسرى في حالة استنفار ويعلنون الحداد

- "كورونا": خمس وفيات و643 إصابة منها 300 تم تسجيلها في قطاع غزة

- المحامي جبارة يكشف لـ"الأيام" خلفيات ومخاطر مشروع "وادي السيليكون" في القدس

- الجامعة العربية تدعو إلى التدخل الفوري لحماية الأسرى الفلسطينيين

- الاحتلال يسحب عمال الجدار شرق القطاع والمقاومة ترفع درجة التأهب

- جولة تفاوض جديدة بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية

- 3 شركات اسرائيلية ستسير رحلات بين دبي وتل أبيب

- أردان يلتقي نظيره السوداني في نيويورك

- جدة: إصابات في اعتداء على مقبرة لغير المسلمين

- أميركا: الجمهوريون على مسافة مقعد من نيل الغالبية بمجلس الشيوخ

* "القدس":

- تشييع رسمي وشعبي لفقيد فلسطين صائب عريقات

- الشعب الفلسطيني يحيي الذكرى الـ 16 لرحيل ياسر عرفات

- ترمب قد يقدم على مغامرة عسكرية لتوريط إدارة بايدن وصرف الانظار عن هزيمته

- عائلة الشهيد أبو وعر والفعاليات الوطنية تطالب بتسليم جثمانه ومنع احتجازه

- وزارة الأمن الإسرائيلية تشرعن 1700 وحدة استيطانية

- إصابات خلال مواجهات والاحتلال يهدم بناية بالقدس ويصادر قطيع إبل