الاحصاء: الخضار تقفز بمؤشر أسعار المستهلك 0.52% الشهر الماضي

رام الله / سما /

قال الجاهز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين سجل ارتفاعاً نسبته 0.52% خلال شهر تشرين أول 2020 مقارنة مع شهر أيلول 2020، بواقع 1.04% في قطاع غزة، وبنسبة 0.38% في الضفة، وبنسبة 0.34% في القدس.

وأوضح الإحصاء في بيان صحفي اليوم الخميس، أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين، يرجع بشكل أساسي لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 20.11%، والخضروات المجففة بنسبة 13.02%، والبيض بنسبة 6.65%، والزيوت النباتية بنسبة 2.44%، والبطاطا بنسبة 1.65%، رغم انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.79%، وأسعار الأسماك الحية والطازجة أو المبردة أو المجمدة بمقدار 2.72%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 1.49%، والفواكه الطازجة بمقدار 0.87%.

وأشار إلى أن سعر البندورة عناقيد حبة كبيرة ارتفع ليصل بالمتوسط الى 7 شيقل/1كغم، والبصل ليصل الى 4 شيقل/1كغم، وزيت الزيتون المحلي ليصل الى 31 شيقل/1كغم، كما ارتفع سعر البيض ليصل الى 15 شيقل/2كغم، في حين انخفض سعر الدجاج الطازج ليصل بالمتوسط الى 14 شيقل/1كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر تشرين أول 2020 مع شهر تشرين أول 2019، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 0.71%، بواقع 1.05% في الضفة، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 0.84% في قطاع غزة، وبنسبة 0.34% في القدس.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً نسبته 1.04% خلال شهر تشرين أول 2020 مقارنة مع شهر أيلول 2020، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 31.29%، والخضروات المجففة بنسبة 15.47%، والبيض بنسبة 3.33%، والبطاطا بنسبة 1.36%، والغاز بنسبة 1.29%، والدجاج الطازج بنسبة 0.99%، رغم انخفاض أسعار الأسماك الحية والطازجة أو المبردة أو المجمدة بمقدار 5.04%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 1.23%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 0.74%.

وسجلت أسعار البندورة عناقيد حبة كبيرة ارتفاعاً ليصل بالمتوسط الى 6 شيقل/1كغم، وسعر البصل ليصل الى 3 شيقل/1كغم، كما ارتفع سعر البيض ليصل بالمتوسط الى 11 شيقل/2كغم.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.38% خلال شهر تشرين أول 2020 مقارنة مع شهر أيلول 2020، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 18.56%، والخضروات المجففة بنسبة 11.02%، والبيض بنسبة 8.73%، والزيوت النباتية بنسبة 3.42%، والبطاطا بنسبة 1.21%، رغم انخفاض أسعار الدجاج الطازج بمقدار 4.60%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 1.64%، والفواكه الطازجة بمقدار 0.91%.

وبين الإحصاء أن سعر البندورة عناقيد حبة كبيرة ارتفع ليصل بالمتوسط الى 7 شيقل/1كغم، وسعر البصل ليصل الى 4 شيقل/1كغم، كما ارتفع سعر البيض ليصل الى 17 شيقل/2كغم، وسعر زيت الزيتون المحلي ليصل الى 31 شيقل/1كغم، رغم انخفاض سعر الدجاج الطازج ليصل بالمتوسط الى 13 شيقل/1كغم.

وبين أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس سجل ارتفاعاً نسبته 0.34% خلال شهر تشرين أول 2020 مقارنة مع شهر أيلول 2020، نتيجة لارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 10.06%، والخضروات المجففة بنسبة 8.71%، والخضروات الطازجة بنسبة 5.85%، والبيض بنسبة 3.15%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 2.36%، والأرز حبة قصيرة بنسبة 1.85%، والزيوت النباتية بنسبة 1.69%، والمحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 1.51%، رغم انخفاض أسعار الغاز بمقدار 4.00%، وأسعار الأسماك الحية والطازجة أو المبردة أو المجمدة بمقدار 1.83%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 0.92%.

وارتفع سعر البندورة عناقيد حبة كبيرة ليصل بالمتوسط الى 9 شيقل/1كغم، وسعر البصل ليصل الى 4 شيقل/1كغم، وسعر زيت الزيتون المحلي ليصل الى 35 شيقل/1كغم، وسعر البيض ليصل بالمتوسط الى 24 شيقل/2كغم.