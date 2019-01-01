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"في شي بعد الموت".. شاهد : إعادة تداول لمقطع روى فيه الراحل "عريقات" تجربة "الموت"

الخميس 12 نوفمبر 2020 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"في شي بعد الموت".. شاهد : إعادة تداول لمقطع روى فيه الراحل "عريقات" تجربة "الموت"



رام الله / سما /

أعاد ناشطون وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو للسياسي الفلسطيني الراحل، صائب عريقات، وهو يروي على شاشة تلفزيونية تجربته مع "الموت لثلاث دقائق وعشرين ثانية".

وكان عريقات، الذي توفي قبل أيام إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، يتحدث منتصف 2019 عن وفاته لثلاث دقائق وعشرين ثانية في أثناء عملية قسطرة وزراعة للرئة.

وأضاف أنه في اليوم التالي، طلب منه الأطباء أن يخبرهم بما رأى خلال هذه المدة، ليجيب: "قلت لهم لا أريد أن أتحدث، سبب امتناعي الخوف من أن يقول الناس بأني أتحدث بأمور أهلوس فيها".


وتابع: "في بعد الموت"، مضيفا أن هناك من طلب منه عدم التحدث بما رآه، رافضا تسميته.

وأضاف أنه رأى نفسه يسير في مساحة مفتوحة، وفارغة، وفي نهايتها رأى أشخاصا كان قد قدم المساعدة لهم.

 

   

#صائب عريقات #تجربة الموت #فيروس كورونا #طوني خليفة

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