محامي ترامب السابق: يتصرف كطفل طُرد من متجر حلوى

وكالات

وجّه "مايكل كوهين" المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انتقادات حادة للأخير، على خلفية رفضه التسليم بالخسارة في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وقال كوهين، في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي أن بي سي" المحلية؛ إن ترامب يتصرف كطفل "طرد للتو من متجر حلوى ويريد ما بداخله، لكنه لا يستطيع الحصول عليه".

وأضاف كوهين أن ترامب لن يعود إلى البيت الأبيض بعد أن يقضي عطلة عيد الميلاد في منتجع "مار الاغو" في فلوريدا.

وأوضح أن ترامب عادة ما يعود من المنتجع في 5 أو 6 من شهر كانون الثاني/ يناير.



وتابع: "أشك بأنه سيعود إلى واشنطن هذه المرة"، معربا عن اعتقاده بأن ترامب لن يحضر إلى حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال؛ "لأنه لا يمكن أن يجلس وهو يعلم أن الكاميرات عليه، وأن العالم ينظر إليه على أنه خاسر.. لا يمكنه فعل ذلك".