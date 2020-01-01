  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نائبة بايدن : سنعيد المساعدات المالية للفلسطينيين ونجدد العلاقات السياسية وسنعارض خطة الضم

الخميس 12 نوفمبر 2020 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نائبة بايدن : سنعيد المساعدات المالية للفلسطينيين ونجدد العلاقات السياسية وسنعارض خطة الضم



القدس المحتلة / سما /

قالت كامالا هاريس، نائب المرشح الديمقراطي الفائز بالانتخابات الأمريكية جو بايدن، إن الإدارة الديمقراطية ستعيد العلاقات مع الفلسطينيين، وستفتح مقرات بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن من جديد.

وتابعت هاريس في مقابلة مع صحيفة "The Arab American News" أن إدارة بايدن ستتخذ خطوات فورية لإعادة المساعدات الاقتصادية والإنسانية للفلسطينيين، ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، وستعيد فتح القنصلية الأمريكية في الشطر الشرقي من القدس المحتلة.

وأكدت هاريس أنها تعارض الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، وأنها وبايدن تؤمن بأن للفلسطينيين الحق في الحرية والأمن والازدهار، وأن إدارة بايدن تعارض الضم والتوسع الاستيطاني.

 وأضافت "نحن ملتزمون بحل الدولتين وسنعارض أي خطوات أحادية الجانب تقوض هذا الهدف. كما سنعارض الضم والتوسع الاستيطاني".

#كامالا هاريس #جو بايدن #فلسطين #السلطة الفلسطينية #المساعدات الاقتصادية #مخططات الضم

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: المقاومة الفلسطينية بعثت رسائل تحذير لـ"إسرائيل" عبر الوسطاء.. اليك تفاصيلها

حقيقة وفاة دييغو مارادونا

تشييع جثمان صائب عريقات في ذكرى رحيل ياسر عرفات

صدمة لترامب ..موظف بخدمة البريد الأمريكية يعترف باختلاق اتهامات حول مخالفات في التصويت

ميدل إيست آي: وصول بايدن “الليبرالي” إلى البيت الأبيض لن يغير واقع الفلسطينيين بل سيزيده سوءاً

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

من هو محمد آل حمود زوج مودل روز وقصة زواجهما .. شاهد

الأخبار الرئيسية

تقييم إسرائيلي : حماس ليست معنية بالتصعيد وبعض الظروف قد تؤدي لمواجهة

صحيفة اسرائيلية تكشف عن حلم د. صائب عريقات الذي لم يتحقق..!

الاعلامي الحكومي بغزة: منحنى تسجيل الإصابات قد لا يشكل دافعاً لاتخاذ قرارات الإغلاق

نصر الله يعلق على مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين اسرائيل ولبنان.. "المقاومة تلتزم بما تحدده الدولة"

صحيفة: المقاومة الفلسطينية بعثت رسائل تحذير لـ"إسرائيل" عبر الوسطاء.. اليك تفاصيلها