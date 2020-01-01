نائبة بايدن : سنعيد المساعدات المالية للفلسطينيين ونجدد العلاقات السياسية وسنعارض خطة الضم

القدس المحتلة / سما /

قالت كامالا هاريس، نائب المرشح الديمقراطي الفائز بالانتخابات الأمريكية جو بايدن، إن الإدارة الديمقراطية ستعيد العلاقات مع الفلسطينيين، وستفتح مقرات بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن من جديد.

وتابعت هاريس في مقابلة مع صحيفة "The Arab American News" أن إدارة بايدن ستتخذ خطوات فورية لإعادة المساعدات الاقتصادية والإنسانية للفلسطينيين، ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، وستعيد فتح القنصلية الأمريكية في الشطر الشرقي من القدس المحتلة.

وأكدت هاريس أنها تعارض الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، وأنها وبايدن تؤمن بأن للفلسطينيين الحق في الحرية والأمن والازدهار، وأن إدارة بايدن تعارض الضم والتوسع الاستيطاني.

وأضافت "نحن ملتزمون بحل الدولتين وسنعارض أي خطوات أحادية الجانب تقوض هذا الهدف. كما سنعارض الضم والتوسع الاستيطاني".