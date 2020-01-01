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إصابات كورونا تتخطى 52 مليونا وامريكا تتصدر

الخميس 12 نوفمبر 2020 08:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات كورونا تتخطى 52 مليونا وامريكا تتصدر



وكالات

تخطت إصابات فيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 52 مليون إصابة.

وبحسب موقع "Worldometer" المتخصص برصد احصائيات كورونا، فقد وصلت إصابات الفيروس حول العالم إلى 52 مليونا و11 ألفا و835.

وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميا من حيث الإصابات بواقع 10 ملايين و575 ألفا و373 إصابة.

وجاءت في المرتبة الثانية الهند بـ8 ملايين و647 ألفا و622، ثم البرازيل في المرتبة الثالثة بـ 5 ملايين و701 ألفا و283.

وفي المرتبة الرابعة حلت روسيا بمليون و836 ألفا و960، ثم فرنسا خامسة، بمليون و829 ألفا و659.

وبلغ عدد الوفيات بسبب كورونا عالميا، حتى مساء الأربعاء، مليونا و282 ألفا و849، وحالات الشفاء 36 مليونا و516 ألفا و116. "الاناضول"

#فيروس كورونا #اصابات #العالم #امريكا

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