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حالة الطقس: جو صاف ودافئ

الخميس 12 نوفمبر 2020 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: جو صاف ودافئ



رام الله / سما /

تتوقع دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ودافئاً نسبياً خلال ساعات النهار في معظم المناطق ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، ويحتمل سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ودافئاً نسبياً خلال ساعات النهار في معظم المناطق ، و يطرأ ارتفاع طفيف درجات الحرارة ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ودافئاً نسبياً خلال ساعات النهار في معظم المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرق من الأمطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

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