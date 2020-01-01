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تفاصيل خطاب الملك سلمان بافتتاح دورة مجلس الشورى اليوم

الخميس 12 نوفمبر 2020 12:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل خطاب الملك سلمان بافتتاح دورة مجلس الشورى اليوم



الرياض / سما

ألقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، الليلة، خطابا في افتتاح أعمال السنة الأولى الدورة الثامنة لمجلس الشورى عبر الاتصال المرئي.

وقال الملك سلمان في الخطاب الملكي : "حرصنا على إقامة الركن الخامس من أركان الإسلام رغم الظرف الاستثنائي المتمثل بجائحة كورونا المستجد التي أصابت جميع دول العالم".

وأضاف الملك سلمان : "دفعنا المزيد من احتياطات السلامة والوقاية"، موضحا أن الحج هذا العام اقتصر على عددٍ محدودٍ من المواطنين والمقيمين في المملكة؛ لضمان صحة وسلامة الحجيج.

ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية حرصت منذ تأسيس منظمة أوبك على استقرار أسواق البترول العالمية، مشيرا في الوقت ذاته إلى دورها في الحفاظ على اتفاق المجموعة.

وتابع الملك سلمان : "ليس أدل على ذلك من الدور المحوري الذي قامت به السعودية في تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة أوبك بلص؛ وذلك نتيجة مبادرات المملكة الرامية لتسريع استقرار الأسواق واستدامه إمداداتها".

وفي سياقٍ آخر، ذكر أن ترؤس السعودية لقمة العشرين يؤكد متانة اقتصادها المؤثر في استقرار اقتصاد العالم، مستطردا : "نتطلع أثناء القمة لإيجاد حلول للقضايا الملحة للقرن 21".

ونوه الملك سلمان إلى أن هناك قوى إقليمية تسعى لنشر أيدلوجيتها المتطرفة؛ خدمة لمصالحها الخاصة، مشددا على ضرورة مواجهة هذه الأيدلوجية حفاظا على المجتمع.

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