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محمد صلاح يوجه رسالة لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة نهائي أفريقيا 2020 (شاهد)

الخميس 12 نوفمبر 2020 12:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد صلاح يوجه رسالة لجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة نهائي أفريقيا 2020 (شاهد)



القاهرة / سما

وجه الدولي المصري محمد صلاح، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020، رسالة إلى جماهير النادي الأهلي والزمالك قبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي ستجري في مصر بتاريخ السابع والعشرين من الشهر الحالي.

وقال محمد صلاح خلال حفل تكريمه في مصر : "رسالتي للجمهور عشان أنا بشوف السوشيال ميديا والناس واتجاهاتها. بعض الناس تحاول تعمل فتنة وتشعل الرأي العام".

وأضاف صلاح الذي جاء للمشاركة مع منتخب "الفراعنة" ضد توغو في التصفيات الأفريقية المشتركة أن وصول الزمالك والأهلي إلى نهائي أفريقيا 2020 شرف لمصر وكل المصريين.

وتابع صلاح : "يجب أن نفتخر بذلك جميعا، أي فريق يكسب نتمنى من الجمهور أن يبارك لهم لأن هذا الحدث لا يحصل كثيرا والناس تعرف أنا مين عايز يكسب". دون أن يحدد الفريق.

وحسب صلاح، فإن الفترة التي مر بها المنتخب المصري السنوات الماضية صعبة لأننا نبني جيلا جديدا ومدربين تتغير والجيل القديم كسب عدة بطولات متتالية ونحن لم نلعب معهم بشكل كافي للحصول على الخبرات.

وختم محمد صلاح قائلا : "لم نلعب مع الجيل القديم كثيرا وأتمنى أن الجهاز الموجود على أعلى مستوى ويعمل حاجة كويسة ونتمنى المكسب في هذه البطولة وأن نسعد كل المصريين".

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