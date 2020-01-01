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التحالف العربي: اعتراض قاربين مفخخين جنوبي البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
التحالف العربي: اعتراض قاربين مفخخين جنوبي البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون



الرياض /سما/ واس

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية أنه اعترض قاربين محملين بالمتفجرات جنوبي البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون في اليمن.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إن "قوات التحالف البحرية رصدت مساء اليوم الأربعاء محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيرين عن بعد، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة".

وأضاف أنه "تم تدمير الزورقين المفخخين واللذين يمثلان تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية"، مشددا على أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي".

#التحالف العربي #السعودية #الحوثيين #البحر الأحمر #اليمن

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