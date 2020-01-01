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نتنياهو يتفق مع رئيس شركة فايزر على شراء 6 ملايين لقاح لكورونا

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 09:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يتفق مع رئيس شركة فايزر على شراء 6 ملايين لقاح لكورونا



القدس المحتلة / سما /

 اتفق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مع ألبيرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر الأميركية التي أعلنت منذ أيام عن تطوير لقاح فعال بنسبة 90% لمرض فيروس كورونا، على شراء 6 ملايين لقاح مقسم لجرعتين.

ولم يفصح نتنياهو عن تفاصيل الصفقة وعدد اللقاحات التي اشتراها، لكن القناة أكدت أنها ستصل إلى 6 ملايين.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن نتنياهو تحدث مع بورلا في مكالمة مطولة، وتم الاتفاق على تزويد إسرائيل بـ 3 ملايين لقاح، في واقع 6 ملايين لقاح، بحيث كل شخص سيلقح بجرعتين.

وجرى الاتصال بعد محادثات بين وزارة الصحة والشركة، لشراء كمية أقل بكثير تصل إلى مئات الآلاف من اللقاحات، ولم تنضج تلك الاتصالات إلى أي اتفاق، قبل تدخل نتنياهو في اتصال مباشر مع الرئيس التنفيذي للشركة.

ووصف نتنياهو المحادثة بأنها ودية للغاية، مشيرًا إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة تعهد بتزويد إسرائيل باللقاحات.

وقال نتنياهو في تصريح صحفي له عقب المكالمة، إنه يعمل باستمرار من أجل جلب اللقاحات إلى إسرائيل، معربًا عن أمله في أن يتم إكمال العقد مع الشركة باعتباره خط مهم للغاية لجلب العديد من اللقاحات إلى إسرائيل.

وبحسب القناة، فإن اللقاح يبدو فعالًا وتم اختباره على 43500 شخص في 6 دول ولم تحصل أي مشاكل أو آثار جانبية، وتستعد شركة فايزر لتقديم تصريح طارئ من إدارة الدواء الأميركية لاستخدام اللقاح رسميًا بحلول نهاية الشهر المقبل.

وتعتبر شركة فايزر العملاقة واحدة من 12 شركة مصنعة في العالم بمراحل متقدمة للقاح كورونا، لكنها أول من قدم مثل هذه النتائج المشجعة بعذ هذه التجارب المكثفة.

وتعتقد الشركة أنها قادرة على تقديم 50 مليون جرعة بحلول نهاية العام، ونحو 1.3 مليار جرعة بحلول نهاية عام 2021.

#بنيامين نتنياهو #لقاح كورونا #فيروس كورونا #شركة فايزر الأميركية

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