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نتائج الانتخابات النيابية النهائية في الأردن 2020 انتخابات مجلس النواب

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتائج الانتخابات النيابية النهائية في الأردن 2020 انتخابات مجلس النواب



عمان / سما

أعلنت  الهيبة المستقلة للانتخاب في الأردن، مساء يوم الأربعاء، جزءًا من النتائج النهائية للانتخابات النيابية التاسعة عشر 2020 لاختيار أعضاء مجلس النواب الأردني الدورة الجديدة.

وبدأ التلفزيون الأردني، بنشر نتائج انتخابات مجلس النواب النهائية تباعا عقب انتهاء عمليات الفرز في عمان والكرك وإربد وجميع الدوائر الانتخابية، وذلك نقلا عن الهيئة المستقلة للانتخاب.

نتائج الانتخابات دائرة إربد الأولى: عبد المنعم العودات وراشد الشوحة وخالد الشلول ومحمد جرادات ومحمد عبابنة وزهير دخل الله.

نتائج الانتخابات في دائرة عمّان الثالثة : عمر النبر / المقعد المسيحي، خلدون حينا / المقعد الشركسي، خالد البستنجي، أحمد الصفدي، حسين الحراسيس، وصالح العرموطي

نتائج الانتخابات في في دائرة عمّان الرابعة: محمد المحارمة، مغير الهملان، خير أبو صعيليك، عبد الله ابو زيد

نتائج الانتخابات في دائرة عمّان الخامسة: ينال الفريحات، أسامة ارحيل، نمر السليحات، وفراس السواعير

موقع الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن اضغط هنا

وفي محافظة البلقاء، فقد نقل التلفزيون الأردني عن رئيس لجنة الانتخاب قوله إنه "لا تأخير بإعلان النتائج واللجنة لم تتوقف عن عملها منذ إغلاق الصناديق".

يشار إلى أن أجهزة الأمن، ضبطت عددا من مرشحي مجلس النواب الذين تسببوا في الاحتفالات والتجمعات أمام مراكز الاقتراع، مؤكدة أنها قد تضطر لاستخدام القوة لفرض حظر التجوال.

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