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"الخارجية": حالة وفاة و32 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 08:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": حالة وفاة و32 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا



رام الله / سما /

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الأربعاء، بتسجيل حالة وفاة و32 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 289 وفاة، والإصابات إلى 6895 إصابة، منذ بدء الجائحة.

وفي هذا الإطار، قال الفريق المختص بمتابعة أوضاع جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية، إنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس لمواطنة فلسطينية، ليرتفع عدد الوفيات إلى 82 وفاة، كما سجلت 32 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4216 إصابة.

وفي سياق آخر، أفاد الفريق المختص في الوزارة بمغادرة دفعتين جديدتين من المواطنين والطلبة ورجال الأعمال في طريقهم إلى كل من دبي واسطنبول، حيث كان السفير أحمد الديك في وداعهم.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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