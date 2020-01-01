الصحة الإسرائيلية: لا وفيات بكورونا و1.6% من الفحوصات مُوجبة

القدس المحتلة / سما /

شُخصت 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف الليلة الماضية، فيما لم تسجل أي حالة وفاة هذه الفترة، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء.

يأتي ذلك فيما أعلنت اللجنة الوزارة للإعلان عن المناطق المقيدة، عن تمديد الإغلاق المفروض على مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا في الجولان السوري المحتل.

ويدخل قرار التقييد الجديد على بلدات الجولان المحتل، يدخل حيّز التنفيذ بدءًا من يوم غد، الخميس، ويستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الأربعاء 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة ارتفعت إلى 7,976، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 321,235.

وأوضحت المعطيات أن معدل الفحوصات الموجبة وصل 1.6%، علما بأن يوم أمس، الثلاثاء، شهد تشخيص 665 إصابة جديدة بعد إجراء 41,498 فحصا.

واستقرت حصيلة الوفيات الإجمالية عند 2,699 حالة، إذ لم تسجل حالات وفاة منذ منتصف الليلة الماضية. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة تسجيل 17 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 305، من بينها 151 بحالة حرجة؛ فيما تم وصل 132 حالة بجهاز التنفس الاصطناعي.

ويرقد في المشافي 544 مريضا، بينهم 106 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 7,276 مصابا العلاج المنزلي، في حين يتلقى 156مصابا، العلاج في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.