موعد مباراة السودان وغانا والقنوات الناقلة والمعلق وترتيب المجموعة

الخرطوم / سما

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن موعد مباراة منتخب السودان وغانا والقنوات الناقلة لها على ملعب كيب كوست الرياضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وذكر الاتحاد أن موعد مباراة السودان وغانا يوم الخميس 12 نوفمبر 2020 الساعة السادسة مساءً بتوقيت الخرطوم والقاهرة والقدس وعمان وبيروت ودمشق وطرابلس، السابعة في السعودية والكويت وقطر والبحرين.

كما ينطلق اللقاء في تمام الرابعة مساءً بتوقيت صاحبة الأرض غانا، فيما تكون الخامسة لدى المغرب وتونس والجزائر، حيث أجرى كلا المنتخبين الساعات الماضية، التمرين النهائي على "ستاد كيب كوست" قبل صافرة البداية.

القنوات الناقلة لمباراة السودان وغانا

وتعرض مباراة المنتخب السوداني ونظيره الغاني في التصفيات الأفريقية فقط على قناة بي إن سبورت الرياضية السابعة باللغة العربية (beIN Sports HD 7) بصوت المعلق سوار الذهب.

وشهد التاريخ عشرة مواجهات بين المنتخبين، حيث تفوق منتخب السودان مباراتين منها فقط، علما أن آخر لقاء على ملعب المريخ، حسمه المنتخب الغاني لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ترتيب مجموعة السودان وغانا

ويسعى المنتخب السوداني لتحقيق الفوز الأول له على غانا منذ تاريخ الخامس والعشرين من فبراير عام 2001، إذ كان الانتصار الأخير له بهدف دون رد سجله اللاعب جيمس موجا.

ويتصدر منتخب غانا المجموعة الثالثة في تصفيات أمم أفريقيا 2020 برصيد 6 نقاط بفارق ثلاث نقاط أمام السودان الذي يتفوق على جنوب أفريقيا بالأهداف، بينما ساوتومي و برينسيب ما زال رصيده خاليا.