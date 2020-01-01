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الطيبي: قرار منع دخول الضفة يضر بآلاف الطلاب والأسر

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطيبي: قرار منع دخول الضفة يضر بآلاف الطلاب والأسر



القدس المحتلة / سما /

توجه النائب د. أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة، إلى وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس ووزير الصحة يولي إدلشتاين حول القرار الذي قام بالمصادقة عليه ضابط الجيش، يوم أمس الثلاثاء، والذي بموجبه يُمنع ممن يحملون الهوية الاسرائيلية من الدخول أو البقاء داخل مناطق الضفة الغربية (تحديدا منطقة ب) لمدة شهر، إبتداءً من يوم غد الخميس.

وكان النائب الطيبي قد توجه للوزيرين خطيا، بالإضافة إلى قيام النائب اسامة السعدي بطرح هذه القضية اليوم أمام الهيئة العامة للكنيست مطالبا الوزيرين بتوضيح القرار، كذلك النائب سندس صالح والتي كانت قد توجهت بدورها للوزيرين بهذا الخصوص إلى جانب عدد من نواب المشتركة.

وأثار النائب الطيبي في توجهه تساؤلات عديدة تواجه طلاب الجامعات والعائلات بخصوص القرار وعدم توضيح التفاصيل بشكل كامل، كما وطلب من الوزيرين توضيح ماذا سيكون مصير الطلاب الجامعيين في جامعة جنين، جامعة الخليل، جامعة النجاح في نابلس، جامعة القدس في أبو ديس وغيرها من الجامعات، بالإضافة إلى مطلبه بتوضيح ماذا سيكون مصير العائلات المقدسية والتي يعمل أبنائها في مناطق الضفة الغربية وكذلك ماذا بخصوص المناطق الفلسطينية الواقعة ضمن المنطقة أ.

هذا وتم إبلاغ النائب الطيبي من قبل وزير الجيش ووزير الصحة بأنه سيصدر مساء اليوم بيانًا توضيحيًا حول القرار.

#احمد الطيبي #غانتس #الضفة الغربية #اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #فيروس كورونا

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