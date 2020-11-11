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البحرين: تعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيسا للوزراء

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
البحرين: تعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيسا للوزراء



المنامة /سما/

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوما ملكيا بتعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيسا لمجلس الوزراء.

وصدر القرار عقب إعلان الديوان الملكي البحريني عن وفاة رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأكد الديوان الملكي وفاة رئيس الوزراء صباح اليوم الأربعاء، في مستشفى "مايو كلينك" بالولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن مراسم الدفن ستتم بعد وصول جثمانه إلى البحرين، وسوف تقتصر على عدد محدود من الأقارب.

وأعلن العاهل البحريني الحداد الرسمي لمدة أسبوع على وفاة خليفة، مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من يوم الخميس.

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