تربية بيت لحم تقرر إغلاق مدرستين وشعب صفية بسبب فيروس كورونا

بيت لحم / سما /

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة بيت لحم، مساء اليوم الأربعاء، إغلاق مدرستين وشعب صفية، بسبب ظهور حالات مصابة بفايروس كورونا.

وافادت الوكالة الرسمية، بأن مديرية التربية والتعليم قررت اغلاق مدرستي الوفاء الاساسية للإناث في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، بعد اصابة معلمتين، وبنات الخلفاء الراشدين الاساسية في بلدة الدوحة غربا، بسب إصابة معلمتين، وذلك ليوم غد الخميس، وشعبتي التاسع والثاني عشر ادبي في مدرسة بنات الخضر الثانوية، ليوم غد، بعد اصابة طالبتين.

واضافت المديرية: إن هذا الاجراء لإفساح المجال لطواقم الطب الوقائي بحصر دائرة المخالطين للمصابين وأخذ العينات والمسوحات من أجل السيطرة على الخارطة الوبائية والحد من انتشاره.