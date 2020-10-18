الخارجية: فتح باب التسجيل للمواطنين والطلبة ورجال الأعمال الراغبين بالسفر للقاهرة ودبي واسطنبول

رام الله / سما /

أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، عن فتح باب التسجيل للطلبة والمواطنين ورجال الاعمال الراغبين بالسفر الى كل من: القاهرة، ودبي، إسطنبول، وذلك على الرابط التالي: www.mofa.pna.ps/evacuation .

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته مساء اليوم الأربعاء، أن باب التسجيل سيفتح في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء هذا اليوم الأربعاء، ويغلق التسجيل في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل، علما أن الهدف من التسجيل في هذه المرحلة هو لحصر الاعداد فقط، حتى يتمكن الفريق من متابعة تفاصيل السفر الأخرى.

ونوه الفريق بأن جميع المواطنين الذين سجلوا على المنصات السابقة بدء من تاريخ 18/10/2020 غير مطالبين بالتسجيل من جديد على هذه المنصة.