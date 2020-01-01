غزة: الفصائل الفلسطينية تدعو لاستكمال مشوار الوحدة..

غزة / سما /

دعت الفصائل الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، إلى استكمال مشوار الوحدة الداخلي وتوحيد الصف الوطني، وضرورة الاعتماد على إرادة الشعب ومقاومته لانتزاع كل الحقوق واستعادة كل الأرض.

جاء ذلك في بيان لها عقب اجتماع عقدته فصائل المقاومة، لبحث المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

ونعت الفصائل الأسير الشهيد كمال أبو وعر الذي ارتقى إثر سياسة القتل البطيء والإهمال الطبي في سجون الاحتلال، معتبرةً ما جرى جريمة واضحة المعالم يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها وعن تبعاتها.

واعتبرت أن نتائج الانتخابات الأميركية لن تؤثر على القضية الوطنية ولن تغير من حقيقة الظلم الأميركي للشعب والأمة.

ورأت في الرهان على فوز بايدن في تحصيل الحقوق الفلسطينية هو أمر أثبت فشله خلال تعاقب الادارات الأميركية، لأن الاعتماد على حسن النوايا الأميركية لم ولن يجلب حقًا ولن يستعيد أرضًا. وفق نص بيانها.