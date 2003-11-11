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خمسة أسرى يدخلون أعواماً جديدة بسجون الاحتلال

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
خمسة أسرى يدخلون أعواماً جديدة بسجون الاحتلال



رام الله /سما/

دخل اليوم، خمسة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال وهم :

الأسير حسين مصطفى موسى أبو ليل (40 عاماً)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 11/11/2003م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير هشام أحمد أسعد كعبي (45 عاماً)، من سكان محافظة نابلس،دخل عامه السابع عشر منذ اعتقاله بتاريخ 11/11/2004م، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير مهند علي رشيد سلامة (30 عاماً)، من سكان محافظة جنين، دخل عامه الخامس عشر منذ اعتقاله بتاريخ 11/11/2006م، وهو محكوم بالسجن 24 عاماً .

الأسير محمد عزمي حمودة البكري (26 عاماً)، من سكان محافظة القدس، دخل عامه السابع والأخير على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 11/11/2014م، وهو محكوم بالسجن 7 أعوام ونصف ، كما

دخل الأسير عمر أحمد كراكرة (35 عامًا)، من سكان محافظة بيت لحم، عامه الثالث على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 11/11/2018م، وهو محكوم بالسجن 35 شهراً .

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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