الجامعة العربية تطالب المنظمات الدولية بالتدخل لحماية الأسرى الفلسطينيين

القاهرة /سما/

دعت جامعة الدول العربية، الأربعاء، المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لتطبيق قواعد ومبادئ المنظومة القانونية في حماية أرواح الأسرى الفلسطينيين وكفالة حقوقهم القانونية.

وقال الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية، إن "استشهاد الأسير كمال أبو وعر المريض بالسرطان في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمس نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين"، بحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية.

واعتبر أبو علي أن هذه "جريمة إسرائيلية جديدة (وفاة أبو وعر) لا ينبغي أن تسجل رقما جديدا مضافا في سجل الإجرام الإسرائيلي المستمر الذي يتطلب الإدانة والتنديد فحسب، بقدر ما تمليه على الضمير الإنساني ومنظمات حقوق الإنسان وجهات العدالة الدولية من مسئوليات في أعمال قواعد و مبادئ القانون الدولي الإنساني في حماية أرواح الأسرى."

وشدد على "ضرورة ممارسة الضغوط ومساءلة سلطة الاحتلال الإسرائيلي خاصة في ظل وباء (كورونا المستجد) الذي طال الأسرى في سجون الاحتلال وما يمثله الوباء من تهديد خطير للأسرى خاصة للمرضى وكبار السن منهم".

وتقدم أبو علي باسم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بخالص التعازي والمواساة لأسرة "أبو عر" وإلى رفاقه في الحركة الأسيرة والشعب الفلسطيني.

وكان أبو وعر يعاني من سرطان بالحنجرة والحلق ومعتقل بالسجون الإسرائيلية منذ عام 2003 ومحكوم بالسجن 6 مؤبدات و50 عاما وهو واحد من عشرات الأسرى المصابين بأمراض سرطانية مختلفة وبحاجة ماسة لمتابعة طبية حثيثة لحالاتهم.