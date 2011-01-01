  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

انتهاء الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتهاء الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل



القدس المحتلة /سما/

انتهت اليوم الجولة الثالثة من مباحثات ترسيم الحدود البحرية بين اسرائيل ولبنان والتي اقيمت في مقر القوات الدولية "اليونيفيل" الواقع في مدينة الناقورة على الحدود بين اسرائيل في لبنان، وشارك بها الوسيط الامريكي جون دروشر، وفي نهايتها تم تحديد اجراء جولة اضافية من المفاوضات الشهر المقبل.

وانطلقت المحادثات صباح اليوم الاربعاء وسط تكتم شديد، وبحضور ممثلين من الامم المتحدة والوسيط الامريكي، اضافة الى الوفدين الاسرائيلي واللبناني.

وكانت المفاوضات انطلقت في الرابع عشر من تشرين الاول/اكتوبر، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن، وعقدت الجولة الثانية في 28 و29 من الشهر الماضي.

المفاوضات الحالية تتعلق بمساحة بحرية ممتدة على مساحة 860 كلم ، اعتمادا على خريطة ارسلت في العام 2011 الى الامم المتحدة، واعتبر لبنان لاحقا انها استندت الى تقديرات خاطئة، ويطالب لبنان بمساحة اضافية تبلغ 1430 كلم مريع تشمل جزءا من حقل "كاريش".

وافادت صحيفة الاخبار اللبنانية اليوم ان "ملف الترسيم مهدد برفض الوفد الاسرائيلي لما حمله الوفد اللبناني في الجلستين الاخيرين".ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة "أن فرص نجاج هذه المفاوضات من عدمها اصبحت متساوية" وذلك بعد اعتبار الوفد الاسرائيلي "الطلب اللبناني في الجلسة الاخيرة هو استفزاز".

وكان لبنان وقع عام 2018 اول عقد للتنقيب عن الغاز والنقط في منظقتيم في مياهه الاقليمية تقع احداها في البلوك رقم 9، اي في الجزء المتنازع عليه مع اسرائيل، ولذلك فانه ما من خيار امام لبنان للعمل في المنطقة الى بعد ترسيم الحدود.

#لبنان #اسرائيل #مفاوضات ترسيم الحدود #ترسيم الحدود البحريّة

الأكثر قراءة اليوم

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 9 التاسعة (شاهد) لقاء رانيا ونمر

مصادر: السلطة تتسلم أموال المقاصة من إسرائيل قريبا عبر وسيط أوروبي‎ وبهذه الآلية ..

بالفيديو.. وصلة رقص لصلاح وابنته مكة في حفل زفاف شقيقه

تشييع جثمان صائب عريقات في ذكرى رحيل ياسر عرفات

صدمة لترامب ..موظف بخدمة البريد الأمريكية يعترف باختلاق اتهامات حول مخالفات في التصويت

بايدن يوجه رسالة لترامب

3 منشطات جنسية طبيعية من النباتات.. تعرف عليها

الأخبار الرئيسية

صحيفة: المقاومة الفلسطينية بعثت رسائل تحذير لـ"إسرائيل" عبر الوسطاء.. اليك تفاصيلها

ميدل إيست آي: وصول بايدن “الليبرالي” إلى البيت الأبيض لن يغير واقع الفلسطينيين بل سيزيده سوءاً

خ

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الشخرة: فلسطين أمام ازدياد كبير لحالات الإصابة والوفاة

وزيرة الصحة : 5 حالات وفاة و643 إصابة جديدة بفيروس كورونا و801 حالة تعافٍ