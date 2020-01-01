أمريكا تعتمد طائرات شراعية إسرائيلية لمراقبة الحرائق عن بعد

القدس المحتلة /سما/

منحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية لأول مرة في تاريخها تصريحًا لتشغيل طائرة شراعية إسرائيلية للمساعدة في إخماد الحرائق.



وذكرت القناة 7 العبرية أن طائرة Percepto الشراعية الإسرائيلية صنعت بواسطة Skyward وهي شركة تابعة لشركة الاتصالات العملاقة Verizon، واستخدمت في الاستجابة لانتشار الحرائق في ولاية واشنطن ومراقبتها عن بعد وللتحذير من اقترابها من مرافق البنية التحتية أو الاتصالات أو المناطق السكنية.



وأوضحت أنه تم الإشراف على الطائرة من قبل عامل جالس في منزله في ألاسكا، على مسافة 2500 كم.



وذكرت أن الطائرة الشراعية الإسرائيلية طارت إلى مناطق تقع في قلب منطقة الحريق، في مناطق كان وصول البشر إليها خطيرًا بسبب الحريق، حيث تعرف بمقاومتها للحرارة الشديدة وظروف الرياح.



وأشارت القناة إلى أن الطائرة ترسل صورًا ومقاطع فيديو مباشرة لعمال الإنقاذ حيث يرون ما يحدث والتنبؤ باستمرار انتشار الحريق.



ولفتت إلى أنه تم تجهيز طائرة Percepto الشراعية بإمكانية التصوير حتى في ظروف الرؤية السيئة والظروف المظلمة،ويعتمد نظام التشغيل فيها على الذكاء الاصطناعي ويعرف كيفية تحليل الصور والتعرف على أنواع مختلفة من النشاط مثل الأشخاص في الساحة أو درجات الحرارة المرتفعة.