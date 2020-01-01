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السعودية: إصابة 4 أشخاص في هجوم بمتفجرات على مقبرة لغير المسلمين في جدة

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: إصابة 4 أشخاص في هجوم بمتفجرات على مقبرة لغير المسلمين في جدة



اثينا /وكالات/

قال مسؤول بالحكومة اليونانية اليوم الأربعاء إن أربعة أشخاص أصيبوا في انفجار بمقبرة لغير المسلمين في مدينة جدة السعودية.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: “وقع انفجار ما بمقبرة لغير المسلمين في جدة. أصيب أربعة بإصابات طفيفة أحدهم يوناني”.

ولم يذكر المسؤول المزيد من التفاصيل.

بدورها قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الهجوم وقع خلال مراسم إحياء ذكرى اتفاق الهدنة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1918 التي أنهت الحرب العالمية الأولى.

وقالت الخارجية في بيان: “استهدفت المراسم التي كانت تجري في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى في مقبرة لغير المسلمين في جدة والتي كان يشارك فيها عدد من القناصل بينهم قنصل فرنسا، باعتداء بعبوة ناسفة هذا الصباح، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى”.

ونددت الخارجية بـ”حزم بالعمل الجبان غير المبرر” بحسب وصفها.

#السعودية #اليونان #مدينة جدة #انفجار #مقبرة لغير المسلمين

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