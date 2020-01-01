دبلوماسي إماراتي المحادثات بشأن إف -35 بدأت بعد توقيع اتفاق أبراهام

القدس المحتلة /سما/

قال مسؤول إماراتي رفيع لقناة 12 الإسرائيلية يوم الثلاثاء إن المفاوضات بين واشنطن وأبو ظبي بشأن بيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 قد انطلقت بعد فترة وجيزة من توقيع الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل اتفاقية تطبيع تاريخية في سبتمبر/ايلول في البيت الأبيض.

يشار الى أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أصدر تعليماته إلى وزارة الخارجية يوم الثلاثاء بإخطار الكونغرس رسميًا بنيته إعطاء الضوء الأخضر لبيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 إلى الإمارات العربية المتحدة، تقدر قيمتها بحوالي 23 مليار دولار، على الرغم من الاعتراضات التي أبدتها إسرائيل حكومة.

وقال السفير الإماراتي لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة: "بدأت تلك المحادثات فور التوقيع على اتفاقات إبراهيم". وفق تلفزيون i24 الاسرائيلي.

وأضاف: "بالمناسبة، كنا نحاول الحصول على F-35 في غضون ست سنوات. لذلك تقدمنا بهذا المطلب منذ وقت طويل، ولم يحرز تقدمًا أبدًا، وشعرنا أن اتفاقيات أبراهام فرصة لحدوث ذلك".

وقال عتيبة أيضا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، بيني غانتس، قد وقعا على الاتفاقية بعد طمأنة المسؤولين الأمريكيين بأن إسرائيل ستحافظ على تفوقها العسكري النوعي في المنطقة.

وتابع العتيبة: شعرت أن ثمة ثقة بيننا والإدارة الأمريكية تساعدنا في تحقيق ذلك. ما تفعله الإدارة الأمريكية مع الإسرائيليين، هذا سؤال لهم، لكن راودني إحساس جيد لقدرتنا على تجاوز هذا الأمر، ليس فقط إدارة البيت الابيض وانما الكونجرس أيضاً.

وتشمل الصفقة الأمريكية الإماراتية شراء ما يصل إلى 50 طائرة مقاتلة من طراز F-35 Lightning، إلى جانب ما يصل إلى 18 طائرة بدون طيار MQ-9B ومجموعة من الذخائر جو-جو وجو-أرض.

وقال بومبيو: "هذا اعتراف بعلاقتنا العميقة وحاجة الإمارات لقدرات دفاعية متقدمة للدفاع عن نفسها ضد التهديدات المتزايدة لإيران.