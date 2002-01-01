معرض صور في بلدة سلواد إحياء لذكرى استشهاد الرئيس عرفات

رام الله /سما/

نظمت بلدية سلواد شرق رام الله، وإقليم حركة "فتح" في منطقة تل العاصور، معرض صور، إحياء للذكرى الـ16 لرحيل الرئيس الشهيد ياسر عرفات.

ويضم المعرض الذي أقيم في قاعة نادي سلواد، ويستمر على مدار يومين، مجموعة من الصور التي التقطها المصور الصحفي جمال العاروري، والتي توثق مراحل من تاريخ الشهيد أبو عمار، أبرزها فترة حصاره في مقر الرئاسة برام الله في آذار/ مارس من العام 2002.

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن إحياء ذكرى رحيل الرئيس الشهيد ياسر عرفات تمثل مناسبة لاستلهام العبر والدروس والقيم من تجربة القائد الملهم أبو عمار، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد تحديات كبيرة.

وشدد فارس على أن حضور شخصية الشهيد عرفات وميراثه خاصة في المرحلة التي سبقت اغتياله، تشكل مسألة ضرورية لا بد من تعليمها ونقلها للأجيال القادمة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات ناصر القدوة، إن ذكرى رحيل الرئيس الشهيد ياسر عرفات تمثل مناسبة أليمة وعظيمة في الوقت ذاته.

وأضاف ان أبو عمار يمثل الهوية الوطنية وإحياء ذكراه يجسد أهمية تعميق التمسك بالحقوق الوطنية وبالدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه الذكرى يجب أن تكون مغروسة في وعي شعبنا، لترسخ انتمائه، خاصة في ظل الوضع الفلسطيني الراهن يواجه صعوبات كثيرة، وفي مقدمتها الانقسام.