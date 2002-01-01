  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

معرض صور في بلدة سلواد إحياء لذكرى استشهاد الرئيس عرفات

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
معرض صور في بلدة سلواد إحياء لذكرى استشهاد الرئيس عرفات



رام الله /سما/

نظمت بلدية سلواد شرق رام الله، وإقليم حركة "فتح" في منطقة تل العاصور، معرض صور، إحياء للذكرى الـ16 لرحيل الرئيس الشهيد ياسر عرفات.

ويضم المعرض الذي أقيم في قاعة نادي سلواد، ويستمر على مدار يومين، مجموعة من الصور التي التقطها المصور الصحفي جمال العاروري، والتي توثق مراحل من تاريخ الشهيد أبو عمار، أبرزها فترة حصاره في مقر الرئاسة برام الله في آذار/ مارس من العام 2002.

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن إحياء ذكرى رحيل الرئيس الشهيد ياسر عرفات تمثل مناسبة لاستلهام العبر والدروس والقيم من تجربة القائد الملهم أبو عمار، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد تحديات كبيرة.

وشدد فارس على أن حضور شخصية الشهيد عرفات وميراثه خاصة في المرحلة التي سبقت اغتياله، تشكل مسألة ضرورية لا بد من تعليمها ونقلها للأجيال القادمة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات ناصر القدوة، إن ذكرى رحيل الرئيس الشهيد ياسر عرفات تمثل مناسبة أليمة وعظيمة في الوقت ذاته.

وأضاف ان أبو عمار يمثل الهوية الوطنية وإحياء ذكراه يجسد أهمية تعميق التمسك بالحقوق الوطنية وبالدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن هذه الذكرى يجب أن تكون مغروسة في وعي شعبنا، لترسخ انتمائه، خاصة في ظل الوضع الفلسطيني الراهن يواجه صعوبات كثيرة، وفي مقدمتها الانقسام.

#بلدية سلواد #ياسر عرفات

الأكثر قراءة اليوم

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 9 التاسعة (شاهد) لقاء رانيا ونمر

مصادر: السلطة تتسلم أموال المقاصة من إسرائيل قريبا عبر وسيط أوروبي‎ وبهذه الآلية ..

شاهد: ماذا قال د.صائب عريقات لتسيبي ليفني اثناء مرضه؟..

ترامب: نتائج الانتخابات ستبدأ بالظهور الأسبوع المقبل وسنفوز فيها

بالفيديو.. وصلة رقص لصلاح وابنته مكة في حفل زفاف شقيقه

صدمة لترامب ..موظف بخدمة البريد الأمريكية يعترف باختلاق اتهامات حول مخالفات في التصويت

بايدن يوجه رسالة لترامب

الأخبار الرئيسية

خ

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الشخرة: فلسطين أمام ازدياد كبير لحالات الإصابة والوفاة

وزيرة الصحة : 5 حالات وفاة و643 إصابة جديدة بفيروس كورونا و801 حالة تعافٍ

تشييع

تشييع جثمان صائب عريقات في ذكرى رحيل ياسر عرفات

88760

يديعوت: إسرائيل تتأهب لهجمات من غزة وتغير مسار حركة الطيران في بن غوريون