  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غوتيريش: عريقات كرس حياته من أجل الكرامة والحقوق المشروعة للفلسطينيين

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش: عريقات كرس حياته من أجل الكرامة والحقوق المشروعة للفلسطينيين



رام الله /سما/

 أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن حزنه لوفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المناضل الكبير صائب عريقات.

وقال غوتيريش في بيان له، اليوم الأربعاء، إن عريقات كرس حياته من أجل السعي السلمي للعدالة والكرامة والحقوق المشروعة للفلسطينيين، وفي تقرير المصير والسيادة وإقامة دولتهم.

وأضاف ان الوقت قد حان الآن لمواصلة عمل الدكتور عريقات الحاسم، وإنهاء الصراع الذي أثر بشكل مأساوي على حياة الكثيرين.

وجدد التزامه والتزام الأمم المتحدة بدعم جميع الجهود المبذولة للجمع بين الأطراف، بهدف التوصل إلى حل عادل ومستدام، طال انتظاره، يقوم على دولتين، تعيش فيهما إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب، في سلام وأمن.

وتقدم غوتيريش نيابة عن الأمم المتحدة، بأحر التعازي للرئيس محمود عباس ولأسرة عريقات، ولشعبنا الفلسطيني، والعديد من أصدقائه وأنصاره في جميع أنحاء العالم.

#أنطونيو غوتيريش #الامم المتحدة #وفاة عريقات #صائب عريقات

الأكثر قراءة اليوم

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 9 التاسعة (شاهد) لقاء رانيا ونمر

مصادر: السلطة تتسلم أموال المقاصة من إسرائيل قريبا عبر وسيط أوروبي‎ وبهذه الآلية ..

شاهد: ماذا قال د.صائب عريقات لتسيبي ليفني اثناء مرضه؟..

ترامب: نتائج الانتخابات ستبدأ بالظهور الأسبوع المقبل وسنفوز فيها

بالفيديو.. وصلة رقص لصلاح وابنته مكة في حفل زفاف شقيقه

صدمة لترامب ..موظف بخدمة البريد الأمريكية يعترف باختلاق اتهامات حول مخالفات في التصويت

بايدن يوجه رسالة لترامب

الأخبار الرئيسية

خ

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الشخرة: فلسطين أمام ازدياد كبير لحالات الإصابة والوفاة

وزيرة الصحة : 5 حالات وفاة و643 إصابة جديدة بفيروس كورونا و801 حالة تعافٍ

تشييع

تشييع جثمان صائب عريقات في ذكرى رحيل ياسر عرفات

88760

يديعوت: إسرائيل تتأهب لهجمات من غزة وتغير مسار حركة الطيران في بن غوريون