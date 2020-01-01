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الشيخ عزام: الشعب الفلسطيني قدّم القادة وأعز أبناءه فداءً للاسلام والوطن

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ عزام: الشعب الفلسطيني قدّم القادة وأعز أبناءه فداءً للاسلام والوطن



غزة /سما/

قال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام، إن الشعب الفلسطيني قدَّم في هذا الطريق القادة والكوادر، وقدَّم أعزَّ أبنائه فداءً للإسلام والوطن المقدس.

وأضاف عزام في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد في سرايا القدس بهاء أبو العطا: "نفتقده بلا شك، وتفتقده المقاومة، ويفتقده شعبنا الصابر المرابط، فقد كان أبو سليم رجلاً شجاعاً، مِقداماً، سعى دائماً لحماية أبناء شعبنا، وبذل جهده ودمه لكي تكون حياة الشعب الفلسطيني أفضل".

وشدد قائلًا: "المعادلة لا تختل إذا غاب قائدٌ وإذا ارتقى شهيد، فالمسيرةُ ماضية، وهذه هي سنة الحياة، وأقدار الخالق".

وتابع: " أبو سليم يعرف أن من يحمل هذه الراية سيدفع الثمن، لذا كان مستعداً لدفع هذا الثمن، فطريقُ الجهاد وعرٌ وشاق، وفي النهاية يعرفُ المؤمن أن جزاءَه جزيل وعظيم".

وتابع عزام: "في الذكرى الأولى لاستشهاد القائد بهاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يَتقبله، ويمنح إخوانه ورفاقه القوة لمواصلة هذه المسيرة".

ووجه عضو المكتب السياسي، التحية لروح القائد بهاء أبو العطا، ولأرواح كل الشهداء، سائلا الله تعالى أن يجزيه خير جزاء، ويتقبله في عليين.

#نافذ عزام #الجهاد الاسلامي #بهاء ابو العطا

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