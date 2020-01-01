غدا.. غانتس إلى قبرص في زيارة "أمنية"..

القدس المحتلة /سما/

يغادر وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، صباح يوم غد الخميس، إلى قبرص، في زيارة وصفت بـ "الأمنية".

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن غانتس سيلتقي مع نيكوس أناستاسياديس رئيس قبرص، ووزير الدفاع شارالامبوس بيترديس، ووزير الدفاع اليوناني نيكولاس باناجيوتوبولوس.

وسيجري غانتس حوارًا أمنيًا استراتيجيًا مشتركًا ثلاثيًا مع نظيريه القبرصي واليوناني. بحسب القناة.

وسيعقد الوزير الإسرائيلي اجتماعًا مع المسؤولين في قبرص لبحث تعميق التعاون على الصعيد الأمني والتحديات الإقليمية، إلى جانب زيادة المشتريات الدفاعية من الصناعات الإسرائيلية.