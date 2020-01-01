  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

غدا.. غانتس إلى قبرص في زيارة "أمنية"..

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
غدا.. غانتس إلى قبرص في زيارة "أمنية"..



القدس المحتلة /سما/

 يغادر وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، صباح يوم غد الخميس، إلى قبرص، في زيارة وصفت بـ "الأمنية".

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن غانتس سيلتقي مع نيكوس أناستاسياديس رئيس قبرص، ووزير الدفاع شارالامبوس بيترديس، ووزير الدفاع اليوناني نيكولاس باناجيوتوبولوس.

وسيجري غانتس حوارًا أمنيًا استراتيجيًا مشتركًا ثلاثيًا مع نظيريه القبرصي واليوناني. بحسب القناة.

وسيعقد الوزير الإسرائيلي اجتماعًا مع المسؤولين في قبرص لبحث تعميق التعاون على الصعيد الأمني والتحديات الإقليمية، إلى جانب زيادة المشتريات الدفاعية من الصناعات الإسرائيلية.

#الجيش الإسرائيلي #قبرص #بيني غانتس #اليونان

الأكثر قراءة اليوم

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 9 التاسعة (شاهد) لقاء رانيا ونمر

مصادر: السلطة تتسلم أموال المقاصة من إسرائيل قريبا عبر وسيط أوروبي‎ وبهذه الآلية ..

بالفيديو.. وصلة رقص لصلاح وابنته مكة في حفل زفاف شقيقه

صدمة لترامب ..موظف بخدمة البريد الأمريكية يعترف باختلاق اتهامات حول مخالفات في التصويت

بايدن يوجه رسالة لترامب

غانتس يوجه رسالة للرئيس عباس: لا وقت للأعذار ويجب العودة فورا للمفاوضات!

3 منشطات جنسية طبيعية من النباتات.. تعرف عليها

الأخبار الرئيسية

ميدل إيست آي: وصول بايدن “الليبرالي” إلى البيت الأبيض لن يغير واقع الفلسطينيين بل سيزيده سوءاً

خ

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الشخرة: فلسطين أمام ازدياد كبير لحالات الإصابة والوفاة

وزيرة الصحة : 5 حالات وفاة و643 إصابة جديدة بفيروس كورونا و801 حالة تعافٍ

تشييع

تشييع جثمان صائب عريقات في ذكرى رحيل ياسر عرفات