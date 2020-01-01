اعتصام جماهيري في جنين تنديدا باستشهاد الأسير أبو وعر

جنين /سما/

شهدت مدينة جنين ومخيمها وبلداتها وقرها، اليوم، اضرابا تجاريا وحدادا على ىوح الشهيد الأسير كمال أبو وعر، الذي ارتقى في سجون الاحتلال.

وكانت حركة فتح دعت للاضراب الشامل في جنين، و نظمت اعتصاما حاشدا في ساحة الشهيد ياسر عرفات في المدينة بمشاركة مئات المواطنين تنديدا بجريمة اعدام الشهيد أبو وعر، بحضور ممثلي القوى والفصائل والمؤسسات والفعاليات والأجهزة الأمنية وجماهير غفيرة.

وعزف النشيد الوطني والوقوف اجلالا للشهداء خلال الاعتصام، ونقل المحافظ الرجوب، تعازي الرئيس محمود عباس ، داعيا الله عز وجل أن يسكن الشهيد فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان . وقال الرجوب:" إن استشهاد الأسير أبو وعر في سجون الاحتلال وإصرار سلطات الاحتلال على عدم إطلاق سراحه، برغم معرفتهم وتأكدهم من أنه يعاني ويصارع الموت جراء الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسير الشهيد ، إنما يدل على بعد هذه الدولة عن الإنسانية التي تتغنى بها بالديمقراطية الزائفة اللأخلاقية . وأكد، أن ما تقوم به قوات الاحتلال لن يثنينا عن مواصلة النضال حتى إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الأبدية

وتخلل المهرجان عدة كلمات، القاها احمد ياسين باسم القوى الوطنية والإسلامية ورياض كميل باسم عائلة الشهيد، ونصر حمامرة باسم حركة فتح .