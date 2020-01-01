  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اعتصام جماهيري في جنين تنديدا باستشهاد الأسير أبو وعر

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتصام جماهيري في جنين تنديدا باستشهاد الأسير أبو وعر



جنين /سما/

شهدت مدينة جنين ومخيمها وبلداتها وقرها، اليوم، اضرابا تجاريا وحدادا على ىوح الشهيد الأسير كمال أبو وعر، الذي ارتقى في سجون الاحتلال.

وكانت حركة فتح دعت للاضراب الشامل في جنين، و نظمت اعتصاما حاشدا في ساحة الشهيد ياسر عرفات في المدينة بمشاركة مئات المواطنين تنديدا بجريمة اعدام الشهيد أبو وعر، بحضور ممثلي القوى والفصائل والمؤسسات والفعاليات والأجهزة الأمنية وجماهير غفيرة.

وعزف النشيد الوطني والوقوف اجلالا للشهداء خلال الاعتصام، ونقل المحافظ الرجوب، تعازي الرئيس محمود عباس ، داعيا الله عز وجل أن يسكن الشهيد فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان . وقال الرجوب:" إن استشهاد الأسير أبو وعر في سجون الاحتلال وإصرار سلطات الاحتلال على عدم إطلاق سراحه، برغم معرفتهم وتأكدهم من أنه يعاني ويصارع الموت جراء الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسير الشهيد ، إنما يدل على بعد هذه الدولة عن الإنسانية التي تتغنى بها بالديمقراطية الزائفة اللأخلاقية . وأكد، أن ما تقوم به قوات الاحتلال لن يثنينا عن مواصلة النضال حتى إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الأبدية

وتخلل المهرجان عدة كلمات، القاها احمد ياسين باسم القوى الوطنية والإسلامية ورياض كميل باسم عائلة الشهيد، ونصر حمامرة باسم حركة فتح .

#جنين #الاسير ابو وعر #السجون الاسرائيلية

الأكثر قراءة اليوم

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 9 التاسعة (شاهد) لقاء رانيا ونمر

مصادر: السلطة تتسلم أموال المقاصة من إسرائيل قريبا عبر وسيط أوروبي‎ وبهذه الآلية ..

شاهد: ماذا قال د.صائب عريقات لتسيبي ليفني اثناء مرضه؟..

ترامب: نتائج الانتخابات ستبدأ بالظهور الأسبوع المقبل وسنفوز فيها

بالفيديو.. وصلة رقص لصلاح وابنته مكة في حفل زفاف شقيقه

صدمة لترامب ..موظف بخدمة البريد الأمريكية يعترف باختلاق اتهامات حول مخالفات في التصويت

بايدن يوجه رسالة لترامب

الأخبار الرئيسية

خ

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الشخرة: فلسطين أمام ازدياد كبير لحالات الإصابة والوفاة

وزيرة الصحة : 5 حالات وفاة و643 إصابة جديدة بفيروس كورونا و801 حالة تعافٍ

تشييع

تشييع جثمان صائب عريقات في ذكرى رحيل ياسر عرفات

88760

يديعوت: إسرائيل تتأهب لهجمات من غزة وتغير مسار حركة الطيران في بن غوريون