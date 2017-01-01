الكنيست الإسرائيلي يصوت ضد إلغاء قانون حول هدم منازل فلسطينية داخل الخط الأخضر

القدس المحتلة /سما/

صوت أغلبية من أعضاء الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، ضد مشروع قانون قدمه حزب هناك مستقبل لإلغاء قانون كامينيتس، الذي تم إقراره في ابريل/ نيسان 2017، لتسريع عمليات هدم المنازل الفلسطينية داخل الخط الأخضر.

وأقر القانون حينها بهدف تصعيد وتيرة الهدم الفعلي عن طريق تقليص صلاحيات المحاكم في البت بملفات البناء غير المرخص وتحويلها لجهات إدارية قطرية، والزام السلطات المحلية العربية بأخذ دور فعال في عمليات الهدم أو معاقبتهم لرفضهم ذلك.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن 57 عضوًا من الكنيست صوتوا ضد مشروع القانون، في حين أن 37 فقط أيدوا مشروع القانون، من بينهم حزب هناك مستقبل الذي قدم المشروع، والقائمة العربية المشتركة، وبشكل لافت حزب يسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان.

وحضر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الجلسة، وخرج في منتصف التصويت بدون أن يشارك فيه.