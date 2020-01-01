وفاة طفل متأثراً بإصابته بحادث دهس بالخليل.

الخليل /سما/

توفي اليوم طفل يبلغ من العمر 10 أعوام متأثراً بإصابته التي أصيب بها نتيجة تعرضه مساء أمس لحادث دهس ببلدة إذنا غرب مدينة الخليل.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة بأن الطفل قد تعرض مساء أمس لحادث دهس أثناء عبوره الطريق في بلدة إذنا مما تسبب بإصابته بجراح وصفت بالخطيرة وجرى نقله إلى المستشفى الأهلي بمدينة الخليل وأدخل إلى قسم العناية المركزة .

وأضاف العقيد ارزيقات بأن الأطباء قد أعلنوا عن وفاته مساء اليوم متأثراً بجراحه التي أصيب بها.

كما وأكد العقيد ارزيقات على مباشر خبراء الحوادث التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته كما تم إعلام النيابة العامة وتم التحفظ على السائق لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.