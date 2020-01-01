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شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 03:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع



غزة /سما/

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، تحديثاً للخارطة الوبائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.

وصباح اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة و300 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2513 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بوفاة مواطن يبلغ من العمر (72 عاما) في مجمع الشفاء الطبي وهو من سكان مدينة غزة.

وذكرت أنه تم تسجيل 260 حالة تعافٍ جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 9231 إصابة، بينها 3052 حالة نشطة، وتعافي 6136 حالة مصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات إلى 43 حالة.



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