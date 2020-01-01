إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

الخليل /سما/

أصيب فتيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط اليوم الأربعاء، والعشرات بالاختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز السام صوبهم ببلدة بيت أمر شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وقال الناشط الاعلامي في بيت أمر محمد عوض، أصيب بعد ظهر اليوم فتيين بالرصاص المطاطي احدهم بقدمه (16عاما) والاخر (14 عاما) اصيب بيده، والعشرات بحالات الاختناق في بيت امر عقب مواجهات تركزت بمنطقة عصيدة في البلدة، اطلق خلالها جنود الاحتلال وما يسمى حرس الحدود الرصاص المطاطي ووابل كثيف من قنابل الغاز اتجاه المواطنين ومنازلهم، وتم علاجهم ميدانياً.