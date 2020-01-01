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ضبط مشتل للمخدرات شرق بيت لحم

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط مشتل للمخدرات شرق بيت لحم



بيت لحم /سما/

 ضبطت الشرطة وجهاز الاستخبارات في بيت لحم، وبإسناد من قوات الأمن الوطني، اليوم الاربعاء، مشتلا للمخدرات في منطقة صحراوية شرق بلدة زعترة بمحافظة بيت لحم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام، أن معلومات استخباراتية توفرت لدى جهاز الاستخبارات حول وجود مشتل للمواد المخدرة في منطقة صحراوية، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من ضباط فرع مكافحة المخدرات بمديرية شرطة المحافظة، وضباط الاستخبارات وتحركت القوة للمكان.

وأوضحت أن القوة تعرضت فور وصولها لإطلاق نار دون وقوع إصابات بقوات الأمن، وتمت السيطرة على الموقف، وضبط 580 شتلة يشتبه أنها شتلات الماريغوانا المخدرة.

#الشرطة #مخدرات

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