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إسماعيل أبو نادي آخر صفقات أهلي غزة في إنتقالات الصيف

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 02:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسماعيل أبو نادي آخر صفقات أهلي غزة في إنتقالات الصيف



غزة / سما /

كشف النادي الأهلي الغزي, عن عاشر صفقاته في الانتقالات الصيفية, استعدادا للموسم الكروي المقبل 2020-2021.

وأكد الأهلي أنه تعاقد مع المهاجم إسماعيل أبو نادي مدة موسم واحد, قادما من اتحاد الشجاعية, للظهور مع الفريق في دوري الأولى الموسم القادم.

ويعدّ أبو نادي إضافة جيدة للخط الأمامي للأهلي, الساعي للظهور بشكل قوي في الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى.

يشار إلى أن الأهلي هبط للدرجة الأولى, بعدما حلّ في المركز الثاني عشر والأخير لدوري الممتازة, وسبق له ضم 9 لاعبين هم حاتم نصار, وطارق صالح, ومحمد مطر, وسليمان السكافي, ومصطفى الداعور, وأدهم المقادمة, ومحمد إسليم, وفارس عوض, وإياد أبو دياب مؤخرا.

#أهلي غزة #إسماعيل أبو نادي

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