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تنمية سلفيت تسلم مساعدات لمركز الدار البيضاء ولجمعية الوفاء لرعاية المسنين

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT



سلفيت / سما /

سلمت مديرية التنمية الاجتماعية مساعدات صحية ومواد تعقيم وتنظيف لمركز الدار البيضاء لذوي الاعاقة الذهنية ولجمعية الوفاء لرعاية المسنين، وذلك بمساهمة من اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، ومؤسسة الوليد الانسانية، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو)، ويأتي ذلك في اطار التدخلات الطارئة التي تقوم بها المديرية مع الشركاء من أجل مساعدة المؤسسات وكذلك استجابة لحالة الطوارئ و للتخفيف على الفئات الأكثر هشاشة وضعف.

وقال مدير المديرية خالد الكخ ، نحرص على سلامة النزلاء والعاملين في المؤسسات الخاصة بذوي الاعاقة وكبار السن وخصوصاً في ظل جائحة كورونا ومع بدء فصل الشتاء، عبر توفير ما أمكن من الاحتياجات تلك المؤسسات وخصوصاً أنها ما زالت تقدم الرعاية للنزلاء .

وتابع الكخن أن الوزارة تعمل مع كافة الشركاء الاجتماعيين من أجل تلبية التدخلات العاجلة في العديد من القطاعات الاجتماعية التي تشرف عليها، وعلى سلم الأولويات المراكز الايوائية وأن ما يهمنا سلامة النزلاء ، وخاصة وأن تلك المراكز يوجد بها نزلاء من فئة المسنين ومن ذوي الاعاقة.

وأشار أنه بتعليمات واضحة من الوزير د. أحمد مجدلاني ، نعمل لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة والمتاحة وضمن الامكانيات للجمعيات ، متقدما بالشكر للمؤسسات التي قدمت هذا التدخل وعلى دعمهم للعمل المجتمعي.

#التنمية الاجتماعية

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