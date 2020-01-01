تربية قلقيلية تحيي ذكرى استشهاد أبو عمار

قلقيلية / سما /

أحيت مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية الذكرى السادسة عشرة لاستشهاد القائد الرمز ياسر عرفات، عبر الإذاعة المدرسية في جميع المدارس.

وأشار محافظ قلقيلية رافع رواجبة في كلمته إلى رمزية الشهيد ياسر عرفات، وحضوره في الوجدان الفلسطيني، مشيدا بمناقبه التي قاد بها الشعب الفلسطيني في معركته نحو بناء الدولة والتحرر.

وأكد رواجبة مبايعته للرئيس محمود عباس حتى تحقيق الحلم الفلسطيني وحلم الشهيد الخالد، برفع علم فلسطين على أسوار القدس ومآذنها وكنائسها.

من جانبه، أكد أمين سر إقليم فتح محمود ولويل مواصلة السير على نهج الرئيس الشهيد ياسر عرفات، قائلا: "ان نضال الشعب الفلسطيني قائم ضد قوى الطغيان منذ اكثر من قرن، وعلينا دائما ان نكون ثابتين نقاوم المحتل بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة".

بدوره، قال مدير تربية قلقيلية صالح ياسين، إن المديرية وبالتنسيق مع المؤسسات الوطنية نظمت مهرجانا عبر الإذاعة المدرسية، لتعزيز القيم الوطنية لدى الطلبة، وتخليدا لذكرى الشهيد الرمز ياسر عرفات وإحياء لذكرى الاستقلال.

وشدد على رؤية ورسالة وزارة التربية والتعليم بتعميق الانتماء الوطني لدى الطلبة، مستحضرا إرث الشهيد ياسر عرفات، مؤسس الفكر الثوري المقاتل.