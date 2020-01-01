الاتحاد العالمي لنقابات العمال يعزي برحيل المناضل عريقات

رام الله / سما /

عزى الاتحاد العالمي لنقابات العمال، برحيل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" المناضل صائب عريقات.

وأعرب الاتحاد في رسالة تعزية تسلمها سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، عن تعازيه الحارة لأسرة الفقيد ومنظمة التحرير والشعب الفلسطيني.

وجاء بالرسالة التي وقعها الأمين العام للاتحاد جورج مفريكوس، إن "الاتحاد الدولي لنقابات العمال، ونيابة عن 105 ملايين عضو من مختلف دول العالم، يعبر عن بالغ اسفه وحزنه برحيل امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات".

وأكد الاتحاد الدولي لنقابات العمال تضامنه الثابت مع كفاح الشعب الفلسطيني ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني، نحو تحقيق أهدافه بالحرية والانتصار.