  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاتحاد العالمي لنقابات العمال يعزي برحيل المناضل عريقات

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

عزى الاتحاد العالمي لنقابات العمال، برحيل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" المناضل صائب عريقات.

وأعرب الاتحاد في رسالة تعزية تسلمها سفير دولة فلسطين لدى اليونان مروان طوباسي، عن تعازيه الحارة لأسرة الفقيد ومنظمة التحرير والشعب الفلسطيني.

وجاء بالرسالة التي وقعها الأمين العام للاتحاد جورج مفريكوس، إن "الاتحاد الدولي لنقابات العمال، ونيابة عن 105 ملايين عضو من مختلف دول العالم، يعبر عن بالغ اسفه وحزنه برحيل امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات".

وأكد الاتحاد الدولي لنقابات العمال تضامنه الثابت مع كفاح الشعب الفلسطيني ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني، نحو تحقيق أهدافه بالحرية والانتصار.

#نقابات العمال

الأكثر قراءة اليوم

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 9 التاسعة (شاهد) لقاء رانيا ونمر

مصادر: السلطة تتسلم أموال المقاصة من إسرائيل قريبا عبر وسيط أوروبي‎ وبهذه الآلية ..

شاهد: ماذا قال د.صائب عريقات لتسيبي ليفني اثناء مرضه؟..

ترامب: نتائج الانتخابات ستبدأ بالظهور الأسبوع المقبل وسنفوز فيها

صدمة لترامب ..موظف بخدمة البريد الأمريكية يعترف باختلاق اتهامات حول مخالفات في التصويت

بايدن يوجه رسالة لترامب

غانتس يوجه رسالة للرئيس عباس: لا وقت للأعذار ويجب العودة فورا للمفاوضات!

الأخبار الرئيسية

الشخرة: فلسطين أمام ازدياد كبير لحالات الإصابة والوفاة

وزيرة الصحة : 5 حالات وفاة و643 إصابة جديدة بفيروس كورونا و801 حالة تعافٍ

تشييع

تشييع جثمان صائب عريقات في ذكرى رحيل ياسر عرفات

88760

يديعوت: إسرائيل تتأهب لهجمات من غزة وتغير مسار حركة الطيران في بن غوريون

رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

وفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة