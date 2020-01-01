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الاحتلال يخطر بهدم ووقف العمل بخمسة مساكن شرق يطا

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم عدة مساكن ووقف العمل بأخرى شرق يطا جنوب الخليل.

وقال منسق لجان الحماية والصمود فؤاد لعمور، إن قوات الاحتلال سلمت 5 إخطارات في خربتي التواني، والركيز شرق يطا، استهدفت غرفاً سكنية وآباراً لجمع المياه، مملوكة للمواطنين محمد عيسى ربعي، واشرف وفضل العمور.

وأوضح العمور أن قوات الاحتلال جابت خرب شرق يطا وقامت بتصوير مساكن المواطنين، وسط مخاوف الأهالي من عمليات هدم وتشريد تستهدفهم.

الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال سلمت عدة اخطارات خلال الاسبوع الماضي في المنطقة وهدمت عددا من المساكن بحجة البناء غير المرخص، ولصالح المشاريع التوسعية الاستيطانية.

#الاحتلال #يطا

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