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وزيرة الصحة : 5 حالات وفاة و643 إصابة جديدة بفيروس كورونا و801 حالة تعافٍ

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : 5 حالات وفاة و643 إصابة جديدة بفيروس كورونا و801 حالة تعافٍ



رام الله / سما /

 أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأربعاء، تسجيل 5 وفيات، و643 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و801 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، إنه حالات الوفاة سجلت لمواطن (65 عاما) من أريحا، مواطن (70 عاما) من السواحرة، مواطنة (90 عاما)، ومواطن من رام الله، ومواطن (72 عاما) من غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (48)، محافظة نابلس (132)، محافظة بيت لحم (24)، محافظة قلقيلية (14)، محافظة رام الله والبيرة (38)، جنين (32)، أريحا والأغوار (8)، سلفيت (20)، طولكرم (17)، طوباس (6)، قطاع غزة (300)، ضواحي القدس (4).

ولفتت إلى أن حالات التعافي سجلت حسب التالي: الخليل (65)، جنين (59)، نابلس (139)، طولكرم (26)، سلفيت (16)، قلقيلية (1)، بيت لحم (235)، قطاع غزة (260)، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأكدت الكيلة وجود 40 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #الضفة الغربية #غزة

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