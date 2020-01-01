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عودة: لن يتم تفكيك القائمة المشتركة

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
عودة: لن يتم تفكيك القائمة المشتركة



القدس المحتلة / سما /

قال أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن القائمة لن تتفكك بسبب الاختلاف مع النائب منصور عباس.

وفي سياق حوار إذاعي صباحي، رأى عودة أنه يتعين استمرار العمل من أجل خدمة الجمهور العربي من خلال الحفاظ على موقف سياسي صائب. بحسب ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وكان مصدر كبير في المشتركة وجه انتقادات شديدة إلى عباس بسبب توجيهه الدعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لحضور جلسة اللجنة البرلمانية لمكافحة العنف في المجتمع العربي التي عقدت أمس الأول الاثنين.

#القائمة العربية المشتركة #أيمن عودة #الكنيست الإسرائيلي

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