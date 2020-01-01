بوغدانوف: لا نستبعد تغيرات إيجابية في الشرق الأوسط مع مجيء الإدارة الأمريكية الجديدة

موسكو/وكالات/

لم يستبعد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن تشهد عملية السلام في الشرق الأوسط تغيرات إيجابية مع العودة المحتملة لـ"مفاوضين مخضرمين" إلى الإدارة الأمريكية المقبلة.

وقال بوغدانوف اليوم الأربعاء في تصريحات لوكالة "نوفوستي: "الآن سيتم على ما يبدو تشكيل فريق جديد من المفاوضين الأمريكيين المعنيين بملفات الشرق الأوسط. أعتقد أننا ربما نعرف الكثيرين منهم من عملهم في الإدارات السابقة، وخاصة في الإدارات الديمقراطية للرئيسين السابقين كلينتون وأوباما".

وذكر بوغدانوف أن تلك الإدارات تضمنت كثيرا من الخبراء المخضرمين والمتخصصين "من ذوي الخبرات الكبيرة للغاية".

وأضاف: "أعرف الكثيرين من خلال العمل معهم في الشرق الأوسط، وفي إسرائيل وفي دول عربية، بينها مصر. هناك أشخاص على دراية عميقة بشؤون المنطقة، وأنا متأكد من أنهم إذا عادوا إلى موقع العمل، فيمكن حدوث تغيرات نحو الأفضل".

وكان المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن قد أعلن فوزه في انتخابات 3 نوفمبر، إلا أن النتيجة الرسمية لم تعلن بعد نظرا لرفع فريق الرئيس الحالي دونالد ترامب دعاوى قضائية بحجة وقوع "مخالفات انتخابية".