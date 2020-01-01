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يديعوت: إسرائيل تتأهب لهجمات من غزة وتغير مسار حركة الطيران في بن غوريون

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: إسرائيل تتأهب لهجمات من غزة وتغير مسار حركة الطيران في بن غوريون



القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع يديعوت أحرونوت اليوم الاربعاء ان هناك تغييرات في حركة الطائرات في مطار بن غوريون بسبب الذكرى السنوية لاغتيال بهاء أبو العطا .

وقال الموقع ان هناك حالة تأهب كبيرة لدى الجيش وكافة الجهات الأمنية والعسكرية، مشيرًا إلى أنه تم تغيير مسار حركة الطائرات في مطار بن غوريون خشيةً من هجمات صاروخية تطال المطار.

وأشار الموقع إلى أن هذا التغيير أمر لا يحدث إلا في أيام التأهب الأمني الاستثنائي أو أيام التصعيد العسكري في الجنوب.

واضاف ان القوات الإسرائيلية  تتأهب لتصعيد محتمل من قطاع غزة يبدأه الجهاد الإسلامي في الذكرى الأولى لاغتيال بهاء أبو العطا القيادي في الحركة والذي اغتيل في الثاني عشر من شهر نوفمبر/ تشرين ثاني من العام الماضي.

#جيش الاحتلال #مطار بن غوريون #اسرائيل #الجهاد الاسلامي #ذكرى اغتيال بهاء ابو العطا #غزة

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