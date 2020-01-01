الخلاف يتجدد بين برشلونة ونيمار بسبب خطأ غير متوقع!

وكالات / سما /

تطفو على السطح، بوادر خلاف جديد بين نادي برشلونة ونيمار دا سيلفا، حيث حرص كلا الطرفين على مقاضاة بعضهما البعض منذ انتقال النجم البرازيلي إلى باريس سان جيرمان في 2017.

وكان نيمار قد رحل عن برشلونة في صيف 2017 وانضم إلى باريس سان جيرمان بمبلغ 222 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده مع البارسا.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، نقلاً عن تقرير كتالوني، فإن برشلونة طلب من نيمار دا سيلفا استرجاع مبلغ قدره 10 ملايين يورو، وإلا فإنه سيرفع دعوى قضائية ضده.

وأضافت الصحيفة المذكورة، أن النادي الكتالوني اكتشف غلطة في حسابات الضرائب، ما جعله يدفع مبلغاً زائداً للاعب خلال السنوات الماضية، ولذلك يطلب البارسا من نيمار إعادة ذلك المبلغ المقدر بـ10 ملايين يورو.

وتميز رحيل نيمار عن برشلونة بجدلٍ واسع، لدرجة أنه حاول العودة للفريق الكتالوني في الصيف قبل الماضي، ولكنه الآن دخل في مفاوضات جادة مع إدارة باريس سان جيرمان لتجديد عقده.