  1. الرئيسية
  2. الرياضة

الخلاف يتجدد بين برشلونة ونيمار بسبب خطأ غير متوقع!

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخلاف يتجدد بين برشلونة ونيمار بسبب خطأ غير متوقع!



وكالات / سما /

تطفو على السطح، بوادر خلاف جديد بين نادي برشلونة ونيمار دا سيلفا، حيث حرص كلا الطرفين على مقاضاة بعضهما البعض منذ انتقال النجم البرازيلي إلى باريس سان جيرمان في 2017.

وكان نيمار قد رحل عن برشلونة في صيف 2017 وانضم إلى باريس سان جيرمان بمبلغ 222 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده مع البارسا.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، نقلاً عن تقرير كتالوني، فإن برشلونة طلب من نيمار دا سيلفا استرجاع مبلغ قدره 10 ملايين يورو، وإلا فإنه سيرفع دعوى قضائية ضده.

وأضافت الصحيفة المذكورة، أن النادي الكتالوني اكتشف غلطة في حسابات الضرائب، ما جعله يدفع مبلغاً زائداً للاعب خلال السنوات الماضية، ولذلك يطلب البارسا من نيمار إعادة ذلك المبلغ المقدر بـ10 ملايين يورو.

وتميز رحيل نيمار عن برشلونة بجدلٍ واسع، لدرجة أنه حاول العودة للفريق الكتالوني في الصيف قبل الماضي، ولكنه الآن دخل في مفاوضات جادة مع إدارة باريس سان جيرمان لتجديد عقده.

#نيمار #برشلونة #نيمار دا سيلفا #باريس سان جيرمان

الأكثر قراءة اليوم

تحميل نتائج مفاضلة التعليم الموازي الثانية في سوريا 2020 حسب رقم الاكتتاب والاسم

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 9 التاسعة (شاهد) لقاء رانيا ونمر

شاهد: ماذا قال د.صائب عريقات لتسيبي ليفني اثناء مرضه؟..

نسب الاقتراع في انتخابات مجلس النواب الأردني 2020 .. موقع الهيئة المستقلة للانتخاب

وفاة د.صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية متاثرا بكورونا

ترامب: نتائج الانتخابات ستبدأ بالظهور الأسبوع المقبل وسنفوز فيها

غانتس يوجه رسالة للرئيس عباس: لا وقت للأعذار ويجب العودة فورا للمفاوضات!

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يزعم : لهذا السبب .. الجهاد الإسلامي يخطط لعملية انتقامية في ذكرى اغتيال أبو العطا

رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

وفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

مصادر: السلطة تتسلم أموال المقاصة من إسرائيل قريبا عبر وسيط أوروبي‎ وبهذه الآلية ..

وزارة الصحة بغزة : حالة وفاة و300 إصابة جديدة بفيروس كورونا و260 حالة تعاف

خطوة دراماتيكية.. غانتس يبدأ بتنفيذ سياسة تسوية العقارات لشرعنة وحدات استيطانية