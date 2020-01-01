صحيفة عبرية تزعم : بوادر انقسام داخل القائمة العربية المشتركة

القدس المحتلة / سما /

زعمت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأربعاء، "أن القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي على وشك الانقسام بسبب اتهامات لعضو القائمة منصور عباس بأنه ينوي إقامة تحالف سياسي مع حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو".

ووفقًا للصحيفة، "فإن أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة صدموا بالأمس، حين حضر نتنياهو نقاشًا عقدته لجنة القضاء على الجريمة في المجتمع العربي، بدعوةٍ من عباس".

ونقل عن عباس قوله، "إن علاقاته الجيدة مع نتنياهو وقيادات الليكود تساعد في دفع تنفيذ برنامج القضاء على الجريمة وتحويل الميزانيات والموارد الحكومية والعامة إلى المجتمع العربي، الذي أهملته الحكومات الإسرائيلية لسنوات عديدة".

وادعت الصحفية "أن بوادر الانقسام داخل القائمة المشتركة باتت تظهر مع مشاركة عباس في التصويت لصالح قانون يسقط تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات، وهو الأمر الذي كان بمثابة نجاح لنتنياهو وكان صوته حاسمًا حينها".

وادعى أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، "أن نتنياهو سيعمل من أجل أن يكون عباس في حكومته".