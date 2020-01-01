  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

صحيفة عبرية تزعم : بوادر انقسام داخل القائمة العربية المشتركة

الأربعاء 11 نوفمبر 2020 10:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية تزعم : بوادر انقسام داخل القائمة العربية المشتركة



القدس المحتلة / سما /

زعمت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأربعاء، "أن القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي على وشك الانقسام بسبب اتهامات لعضو القائمة منصور عباس بأنه ينوي إقامة تحالف سياسي مع حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو".

ووفقًا للصحيفة، "فإن أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة صدموا بالأمس، حين حضر نتنياهو نقاشًا عقدته لجنة القضاء على الجريمة في المجتمع العربي، بدعوةٍ من عباس".

ونقل عن عباس قوله، "إن علاقاته الجيدة مع نتنياهو وقيادات الليكود تساعد في دفع تنفيذ برنامج القضاء على الجريمة وتحويل الميزانيات والموارد الحكومية والعامة إلى المجتمع العربي، الذي أهملته الحكومات الإسرائيلية لسنوات عديدة".

وادعت الصحفية "أن بوادر الانقسام داخل القائمة المشتركة باتت تظهر مع مشاركة عباس في التصويت لصالح قانون يسقط تشكيل لجنة تحقيق في قضية الغواصات، وهو الأمر الذي كان بمثابة نجاح لنتنياهو وكان صوته حاسمًا حينها".

وادعى أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، "أن نتنياهو سيعمل من أجل أن يكون عباس في حكومته".

#القائمة العربية المشتركة #الكنيست الإسرائيلي #انقسام

الأكثر قراءة اليوم

تحميل نتائج مفاضلة التعليم الموازي الثانية في سوريا 2020 حسب رقم الاكتتاب والاسم

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 9 التاسعة (شاهد) لقاء رانيا ونمر

شاهد: ماذا قال د.صائب عريقات لتسيبي ليفني اثناء مرضه؟..

نسب الاقتراع في انتخابات مجلس النواب الأردني 2020 .. موقع الهيئة المستقلة للانتخاب

وفاة د.صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية متاثرا بكورونا

ترامب: نتائج الانتخابات ستبدأ بالظهور الأسبوع المقبل وسنفوز فيها

غانتس يوجه رسالة للرئيس عباس: لا وقت للأعذار ويجب العودة فورا للمفاوضات!

الأخبار الرئيسية

جيش الاحتلال يزعم : لهذا السبب .. الجهاد الإسلامي يخطط لعملية انتقامية في ذكرى اغتيال أبو العطا

رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

وفاة رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة

مصادر: السلطة تتسلم أموال المقاصة من إسرائيل قريبا عبر وسيط أوروبي‎ وبهذه الآلية ..

وزارة الصحة بغزة : حالة وفاة و300 إصابة جديدة بفيروس كورونا و260 حالة تعاف

خطوة دراماتيكية.. غانتس يبدأ بتنفيذ سياسة تسوية العقارات لشرعنة وحدات استيطانية