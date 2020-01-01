مواجهات وقمع لمسيرة طلابية في ذكرى استشهاد ياسر عرفات شرق بيت لحم

رام الله / سما /

شهدت بلدة تقوع شرق بيت لحم صباح اليوم الأربعاء، مسيرة طلابية بمناسبة الذكرى السنوية السادسة عشر لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات حيث رفع المشاركون صور الرئيس أبو عمار والأعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات الوطنية التي تشيد بمناقب الشهيد وتشدد السير على طريقه حتى النصر والحرية.

واعترضت قوة عسكرية اسرائيلية المسيرة، ما أدى إلى نشوب مواجهات قام خلالها الشبان بإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة باتجاه الجنود الذين أطلقوا وابل كثيف من العيارات المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال تيسير أبو مفرح مدير بلدية تقوع، إن الجنود تعمدوا إطلاق قنابل الغاز اتجاه المنازل، ما أدى إلى إصابة العديد من المواطنين بحالات اختناق وغثيان، كما أغلق الجنود المدخل الشمالي للبلدة أمام حركة السير كإجراء عقابي، ما أدى إلى حدوث اختناقات في حركة السير.